Учёные из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) создали из клеток кожи модель эмбриона человека, сообщает сообщает EVO-RUS. COM.
Специалистам удалось перепрограммировать клетки кожи в трёхмерную клеточную структуру. Она обладает теми же морфологическими и молекулярными свойствами, что и зародыш на ранней стадии развития человека.
Такую клеточную структуру iBlastoids можно использовать для моделирования биологии ранних эмбрионов человека в лаборатории.
По мнению исследователей, данное открытие позволит лучше изучить первый этап развития человека и раскрыть причины бесплодия.
"iBlastoids позволит ученым изучать врожденные заболевания и воздействие токсинов и вирусов на ранние эмбрионы без использования человеческих бластоцист и, что важно, в беспрецедентных масштабах", — рассказали ученые.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.