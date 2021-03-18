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В Австралии создали модель эмбриона человека из клеток кожи

Наука

Учёные из Университета Монаша (Мельбурн, Австралия) создали из клеток кожи модель эмбриона человека, сообщает сообщает EVO-RUS. COM.

В Австралии создали модель эмбриона человека из клеток кожи

Специалистам удалось перепрограммировать клетки кожи в трёхмерную клеточную структуру. Она обладает теми же морфологическими и молекулярными свойствами, что и зародыш на ранней стадии развития человека.

Такую клеточную структуру iBlastoids можно использовать для моделирования биологии ранних эмбрионов человека в лаборатории.

По мнению исследователей, данное открытие позволит лучше изучить первый этап развития человека и раскрыть причины бесплодия.

"iBlastoids позволит ученым изучать врожденные заболевания и воздействие токсинов и вирусов на ранние эмбрионы без использования человеческих бластоцист и, что важно, в беспрецедентных масштабах", — рассказали ученые.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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