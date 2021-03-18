Бородавчатые медоcосы проживают на юго-востоке Австралии. Из-за своей малочисленности они не способны издавать трели, поскольку не могут учиться друг у друга и петь так, как им завещано природой.
Результаты своих наблюдений учёные Австралийского национального университета опубликовали в издании "Proceedings of the Royal Society B".
В мире насчитывается всего лишь около 300 особей бородавчатых медоcосов, сообщает "Рен ТВ". Орнитологов беспокоит то, что 27% из них издают изменённые звуки, а 12% копируют пение других птиц, ведь учиться петь по-своему им просто не у кого.
В настоящее время учёные обучают подневольных птиц забытому ими пению, чтобы затем отпустить их на волю. Это позволит восстановить популяцию бородавчатых медоcосов.
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