Некоторые учёные считают, что Луна имеет не природное, а искусственное происхождение.
Спутник Земли занимает странную позицию на орбите относительно своего размера, сообщает "Readovka 67". Кроме того, Луна намного старше и нашей планеты, и многих других космических тел.
Возраст Луны составляет 5,3 млрд лет, а Земли — 4,6 млрд лет.
Также внимание астрофизиков привлекло то, что при ударе метеоритов о Луну слышен звон. Это может свидетельствовать о том, что Луна — полая.
Кроме того, специалистов смущает одинаковость кратеров спутника — как будто они созданы для защиты.
Сейсмические колебания лунной поверхности происходят по определённому графику, а её химический состав выглядит так, будто его привезли из другого места.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи.
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