Луна может иметь искусственное происхождение

Некоторые учёные считают, что Луна имеет не природное, а искусственное происхождение.

Спутник Земли занимает странную позицию на орбите относительно своего размера, сообщает "Readovka 67". Кроме того, Луна намного старше и нашей планеты, и многих других космических тел.

Возраст Луны составляет 5,3 млрд лет, а Земли — 4,6 млрд лет.

Также внимание астрофизиков привлекло то, что при ударе метеоритов о Луну слышен звон. Это может свидетельствовать о том, что Луна — полая.

Кроме того, специалистов смущает одинаковость кратеров спутника — как будто они созданы для защиты.

Сейсмические колебания лунной поверхности происходят по определённому графику, а её химический состав выглядит так, будто его привезли из другого места.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи.