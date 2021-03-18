Раскрыты полезные свойства авокадо при лечении диабета второго типа

В состав авокадо входит уникальное вещество, которое повышает толерантность к глюкозе, утверждают канадские учёные.

Они провели эксперимент, в результате которого было доказано, что употребление авокадо может быть эффективно в лечении сахарного диабета второго типа, сообщает издание "Профиль".

Благодаря содержанию молекул жира (авокатина В) данный фрукт благотворно влияет на организм.

Учёные проверили свою гипотезу на мышах. В течение двух месяцев грызунам давали пищу с авокатином B.

Спустя некоторое время специалисты выяснили, что у мышей, получавших это вещество, повысилась толерантность к глюкозе и её утилизация из организма. Также у мышей уменьшился вес.

Недавно этот эксперимент провели на здоровых людях. Пока удалось доказать, что авокатин B не оказывает побочных действий на почки, печень и мышцы. В ближайшее время исследование будет проводиться на людях с нарушениями обмена веществ.