Классическая музыка снижает уровень тревожности

Из-за пандемии огромное количество людей во всём мире вынуждены соблюдать социальную изоляцию. Часто это приводит к появлению тревоги, излишней нервозности и депрессии.

Как сообщает rusargument. ru, справиться с этими состояниями помогает классическая музыка. Её влияние на психологическое состояние изучили российские специалисты совместно с коллегами из Бразилии и Китая.

В результате опытов на аквариумных рыбках они доказали, что даже у таких примитивных по сравнению человеком существ прослушивание классической музыки улучшает самочувствие.

Здесь большое значение имеют звук и правильно подобранная композиция, так как даже среди произведений классики есть такие, которые могут вызвать негативные чувства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что классическая музыка лечит душу и тело.