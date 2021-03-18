Из-за пандемии огромное количество людей во всём мире вынуждены соблюдать социальную изоляцию. Часто это приводит к появлению тревоги, излишней нервозности и депрессии.
Как сообщает rusargument. ru, справиться с этими состояниями помогает классическая музыка. Её влияние на психологическое состояние изучили российские специалисты совместно с коллегами из Бразилии и Китая.
В результате опытов на аквариумных рыбках они доказали, что даже у таких примитивных по сравнению человеком существ прослушивание классической музыки улучшает самочувствие.
Здесь большое значение имеют звук и правильно подобранная композиция, так как даже среди произведений классики есть такие, которые могут вызвать негативные чувства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что классическая музыка лечит душу и тело.
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