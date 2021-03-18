Тропические тайфуны помогают восстанавливать леса

Тропические тайфуны могут быть полезны для восстановления лесов на больших территориях. К такому выводу пришли российские учёные совместно с коллегами из Чехии и Южной Кореи, сообщает rusargument. ru.

Сильный ветер разносит семена деревьев на огромные расстояния. Это способствует восстановлению лесов после пожаров.

Учёные выяснили, что лучше всего "работают" в этом направлении такие деревья, как монгольский дуб, корейский кедр и пихта.

Влияние тайфунов было исследовано на 800 экземплярах деревьев. Анализ охватил период в 300 лет.

Оказалось, что существенное изменение разных стратегий в росте деревьев пропорционально снижению активности тайфунов.

Специалисты решили, что данные стратегии могут быть использованы в качестве индикатора нарушения лесного полога в древности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России будут восстанавливать леса с помощью клонов деревьев.