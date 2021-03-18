Инженеры из Сингапура разработали прибор, который может передавать сигналы от растений. Это существенно расширяет возможности науки. Эксперимент проводился на Венериной мухоловке.
В процессе исследования к растениям прикрепляют электрод, улавливающий электрические сигналы, которые они излучают с целью изучения окружающей среды. Учёные решили, что эти данные можно использовать для создания некоторых приложений.
По словам специалистов, сила сигналов растений может быть невелика и обнаружена только в случае контакта электрода с поверхностью. Неровная поверхность усложнит установку электрода.
Сингапурским инженерам удалось решить эту проблему. Прикрепив электрод к волосатой поверхности Венериной мухоловки, учёные "заставили" её закрывать свои листья по их требованию. Во время эксперимента использовался смартфон.
Мухоловку прикрепили к роботизированной руке и стимулировали её листок также с помощью смартфона.
Результаты исследований в этой области могут быть использованы в проектировании технологических систем на основе растений.
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