Инженеры разработали устройство для общения с растениями

Инженеры из Сингапура разработали прибор, который может передавать сигналы от растений. Это существенно расширяет возможности науки. Эксперимент проводился на Венериной мухоловке.

В процессе исследования к растениям прикрепляют электрод, улавливающий электрические сигналы, которые они излучают с целью изучения окружающей среды. Учёные решили, что эти данные можно использовать для создания некоторых приложений.

По словам специалистов, сила сигналов растений может быть невелика и обнаружена только в случае контакта электрода с поверхностью. Неровная поверхность усложнит установку электрода.

Сингапурским инженерам удалось решить эту проблему. Прикрепив электрод к волосатой поверхности Венериной мухоловки, учёные "заставили" её закрывать свои листья по их требованию. Во время эксперимента использовался смартфон.

Мухоловку прикрепили к роботизированной руке и стимулировали её листок также с помощью смартфона.

Результаты исследований в этой области могут быть использованы в проектировании технологических систем на основе растений.