Поисковые системы деформируют мозг человека

"Эффект Google", вызванный активным развитием цифровых технологий, проявляется как потеря способности запоминать важную информацию, деформирует мозг человека, сообщает издание "Актуальные новости" со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского".

Сегодня многие люди пользуются поисковыми системами, чтобы быстро найти нужную им информацию. Это приводит к тому, что людям не приходится запоминать те или иные данные, например, номера телефонов.

Беспокойство учёных вызывает "потеря цифровой памяти".

Специалисты провели эксперимент с участием 6 тыс. человек в возрасте старше 16 лет, проживающих в разных странах Европы. Оказалось, что более 40% людей от 16 до 24 лет всю личную информацию хранят в смартфоне.

Большинство участников расстроились бы, если бы важные данные исчезли из памяти гаджетов. Мало кто пытается что-то предпринять, чтобы защитить себя от потери данных.

"Эффект Google" и связанные с ним явления требуют детального изучения, считают эксперты.