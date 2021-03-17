На спутниках Юпитера может быть жизнь

Внеземные формы жизни следует искать искать не только на Марсе, но и на спутниках Юпитера, утверждают специалисты Кельнского Университета (Германия). В частности, на Европе, где есть океан под слоем льда.

Гипотезы о том, что под слоем льда, который покрывает Европу, есть жидкая вода, были выдвинуты ещё много лет назад. Сегодня учёные практически не сомневаются в существовании океана на Европе, поэтому космические агентства разных стран мира прорабатывают миссии по изучению Европы.

По мнению специалистов, проявления жизни могут быть могут быть на Ганимеде и Каллисто.

В 2022 году к самой большой планете Солнечной системы направится аппарат Jupiter Icy Moons Explorer Европейского космического агентства. Он облетит луны Юпитера и изучит их на предмет следов жизни. Также аппарат проанализирует возможность существования жизни на Ганимеде.