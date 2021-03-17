Уснувший на льдине морж приплыл из Арктики в Ирландию

Житель Ирландии по имени Алан Хулихан во время прогулки с дочкой по пляжу обнаружил моржа. Сначала он решил, что это тюлень, по, подойдя поближе, увидел бивни. По размеру моржа можно сравнить с некрупным быком.

Морской биолог Дингли Кевин прокомментировал появление необычного для этих мест гостя. Возможно, морж уснул на отколовшемся куске льдине и уплыл далеко от родного дома.

Учёный уверен, что как только морж наберётся сил, он сразу же отправится обратно в Арктику.

Стоит отметить, что моржи и ранее посещали Ирландию. Впервые это произошло в 1897 году. А с 80-х гг. XX века в общей сложности было зарегистрировано порядка 20 сообщений от местных жителей, обнаруживших моржей.