Археологи обнаружили 1300-летнюю гробницу древнего посла майя

На границе Мексики, недалеко от Белиза и Гватемалы, учёные из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили гробницу возрастом 1300 лет. Рядом с ней была лестница, расписанная иероглифами, по которым исследовали определили личность погребённого.

Им оказался дипломат майя по имени Айпах Ваал.

Он ездил в королевство, находящееся в 500 километрах от современного Гондураса. Айпах Ваал должен был встретиться с королём, чтобы установить дипломатические отношения.

Кроме того, учёные выяснили, что свой титул Ваал унаследовал от отца.

Возраст умершего составлял от 35 до 50 лет.

Археологам показалось странным, что им удалось найти всего два кувшина, ведь майя хоронили людей со всеми его вещами. У дипломата была странная форма черепа — сплющенная. Кроме того, у него были переломаны кости.