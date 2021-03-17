Люди, бросившие курить, становятся счастливее, утверждают британские учёные из университета Бата, сообщает Medicforum.
Учёные проанализировали 102 исследования, посвящённых последствиям отказу от курения. В данных исследованиях приняли участие более 150 тысяч человек.
В результате выяснилось, что в большей части изученных работ добровольцы чувствовали себя счастливее после того, как бросили курить.
Данный положительный эффект начинает проявляться в том случае, если человек не курит в течение шести недель. При этом участники исследования не должны были снова начинать курить.
Отказ от курения не приводит к стрессу и ухудшению социальной жизни, заключили эксперты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что привычка курить вызвана страхом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.