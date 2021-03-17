Отказ от курения делает людей более счастливыми

Люди, бросившие курить, становятся счастливее, утверждают британские учёные из университета Бата, сообщает Medicforum.

Учёные проанализировали 102 исследования, посвящённых последствиям отказу от курения. В данных исследованиях приняли участие более 150 тысяч человек.

В результате выяснилось, что в большей части изученных работ добровольцы чувствовали себя счастливее после того, как бросили курить.

Данный положительный эффект начинает проявляться в том случае, если человек не курит в течение шести недель. При этом участники исследования не должны были снова начинать курить.

Отказ от курения не приводит к стрессу и ухудшению социальной жизни, заключили эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что привычка курить вызвана страхом.

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