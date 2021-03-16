Некоторые люди настолько сильно увлекаются героями любимых книг, что начинают жить их жизнью, теряя связь с реальностью.
Психолог Тимоти Брум из Университета штата Огайо решил выяснить, какие процессы происходят в мозге человека, когда он в процессе чтения представляет себя героем произведения, сообщает glas. ru.
Учёный провел эксперимент, в котором приняли участие 19 человек. Все они были фанатами сериала кабельного канала HBO "Игра престолов". Им нужно было сначала представить персонажей сериала, а потом подумать о себе и своих друзьях.
В ходе эксперимента учёный просканировал мозг участников. Оказалось, что размышления о вымышленных героях задействуют ту область мозга, которая проявляет активность в тот момент, когда человек думает о себе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чтение художественной литературы развивает эмоциональный интеллект.
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Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.