Защищаться от стороннего взгляда научит смартфоны компания Xiaomi

Компания Xiaomi запатентовала новую технологию защиты от подглядывания для смартфонов. О разработке сообщает ITHome.

Патент технологического гиганта предполагает использование специального датчика. Сенсор постоянно работает, распознавая лица, которые появляются в пределах его угла зрения. Смартфон узнаёт заранее заданных пользователей.

С этой технологией смартфон обеспечит конфиденциальность пользователей, просто блокируя устройство, когда на него смотрят не те глаза. Кроме того, разработка предполагает и тонкую настройку, когда пользователь сам задаёт, что сможет увидеть посторонний.

О сроках внедрения данной технологии в смартфоны не сообщается. Возможно, разработка так и останется патентом.