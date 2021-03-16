Компания Xiaomi запатентовала новую технологию защиты от подглядывания для смартфонов. О разработке сообщает ITHome.
Патент технологического гиганта предполагает использование специального датчика. Сенсор постоянно работает, распознавая лица, которые появляются в пределах его угла зрения. Смартфон узнаёт заранее заданных пользователей.
С этой технологией смартфон обеспечит конфиденциальность пользователей, просто блокируя устройство, когда на него смотрят не те глаза. Кроме того, разработка предполагает и тонкую настройку, когда пользователь сам задаёт, что сможет увидеть посторонний.
О сроках внедрения данной технологии в смартфоны не сообщается. Возможно, разработка так и останется патентом.
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