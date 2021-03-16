Рогозин заявил что США недооценили "Роскосмос"

США, не предложив России равноправное партнерство в создании международной окололунной станции Gateway, недооценили технический потенциал "Роскосмоса" и его волю к освоению дальнего космоса, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

"Мне кажется, американские коллеги недооценили наш технический потенциал и волю", — написал Рогозин в Facebook в переписке с одним из подписчиков, обсуждая ситуацию, когда "Роскосмосу" пришлось отказаться от участия в создании Gateway, поскольку НАСА не предложило равноправного партнёрства.