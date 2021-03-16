В iPhone установят российский софт

Компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков, сообщили "Ведомости".

Так, с 1 апреля при первом включении гаджета пользователь сможет выбрать отечественные программы из утвержденного правительством списка. От их установки можно будет отказаться, убрав галочки в соответствующем диалоговом окне.

В декабре прошлого года был принят закон, запрещающий продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО.