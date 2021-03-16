Компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков, сообщили "Ведомости".
Так, с 1 апреля при первом включении гаджета пользователь сможет выбрать отечественные программы из утвержденного правительством списка. От их установки можно будет отказаться, убрав галочки в соответствующем диалоговом окне.
В декабре прошлого года был принят закон, запрещающий продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО.
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