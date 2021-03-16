Первый пуск ракеты-носителя "Рокот-М", возрождаемой в России без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2021 года.
Об этом сообщила компания-оператор запусков. "Рокот-М" изначально являл собой боевую баллистическую ракету "Стилет". Система управления производилась в украинском Харькове, и ее поставки прекратились после 2014 года. Тогда от проекта было решено отказаться.
Новая система управления была разработана российским Центром Хруничева. Сейчас саму ракету использует в коммерческих целях совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева Eurockot.
Компания будет принимать заказы для коммерческих услуг.
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