Обновлённую ракету "Рокот-М" запустят без украинских деталей

Первый пуск ракеты-носителя "Рокот-М", возрождаемой в России без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2021 года.

Об этом сообщила компания-оператор запусков. "Рокот-М" изначально являл собой боевую баллистическую ракету "Стилет". Система управления производилась в украинском Харькове, и ее поставки прекратились после 2014 года. Тогда от проекта было решено отказаться.

Новая система управления была разработана российским Центром Хруничева. Сейчас саму ракету использует в коммерческих целях совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева Eurockot.

Компания будет принимать заказы для коммерческих услуг.