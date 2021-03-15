На МКС попробуют найти место утечки воздуха оригинальным методом

Российские космонавты поделились способом, с помощью которого они ищут утечку в модуле Международной космической станции "Звезда".

Центр управления полетами предложил установить в отсеке, где предположительно находится утечка, несколько десятков мелких бумажек. И там, куда полетят полученные клочки, будут искать место утечки, передает РИА "Новости", ссылаясь на переговоры экипажа с землей. Исполнить задуманное намерен космонавт Сергей Рыжиков.

Три дня назад экипаж МКС сообщил, что заделка двух трещин не помогла остановить утечку воздуха, которая была обнаружена в сентябре 2020 года.