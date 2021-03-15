Эксперты предрекли России катастрофически долгое лето

Китайские ученые заявили, что если не предпринять никаких действий для смягчения последствий глобального изменения климата, то через 80 лет в России и других странах Северного полушария лето будет длиться полгода. Результаты исследований опубликованы на сайте Phys. org.

Так, в период с 1952 по 2011 годы лето увеличилось с 78 до 95 дней, зима сократилась с 76 до 73 дней. Аналогично короче стала весна — 115 дней вместо 124, и осень — 82 дня вместо 87. Ученые предупреждают, что такая смена сезонов может негативно повлиять на здоровье людей и окружающую среду. Поменяют маршруты и сроки миграции птиц, время цветения растений, что приведет к нарушениям в природе.

Кроме того, изменение климата грозит проблемами сельскому хозяйству, а длительное жаркое лето чревато лесными пожарами и распространением насекомых, которые переносят опасные инфекции.