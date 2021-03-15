Бивни нарвалов указали на изменения окружающей среды

Нарвалы — это вид китов, обитающих в арктических водах. Иногда их называют морскими единорогами, так как у некоторых из них есть длинный бивень, который торчит из головы.

Бивни нарвалов можно сравнить с кольцами стволов деревьев. Каждый год у бивней образовывается новый слой, и по этим слоям учёные могут определить, чем питались киты. Кроме того, это позволяет получить информацию об окружающей среде.

Биологи изучили образцы бивней арктических нарвалов, обитающих на северо-западе Гренландии, и выяснили, что уменьшение морского льда и увеличение содержания ртути в воде сильно влияет на этих животных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи нашли место размножения самого редкого в мире вида тюленей.