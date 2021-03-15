В Гонконге разработали технологию выявления аутизма по сетчатке глаза

Учёный Бенни Зи из Китайского университета Гонконга разработал технологию, которая позволяет диагностировать аутизм или риск его развития у детей в возрасте от 6 лет по сетчатке глаза. Новый метод основан на использовании машинного обучения и искусственного интеллекта.

В ближайшее время Зи намерен довести разработку до стадии коммерческого продукта.

Ранняя диагностика выявление отклонений может помочь улучшить диагностику и повысить эффективность лечения.

Метод сканирования сетчатки глаза предполагает использование высокого разрешения и программного обеспечения, которое анализирует комбинацию факторов, в том числе расположение слоев волокон и кровеносных сосудов в глазу.

С помощью данной технологии учёные протестировали 70 детей, в том числе 46 с аутизмом. Программа смогла определить детей с аутизмом в 95,7% случаев. Самому младшему ребёнку было 6 лет, а средний возраст детей составил 13 лет.