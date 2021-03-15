Одними из самых известных видов цикад в США являются Decim, Cassini и Decula. Их называют периодическими из-за продолжительного цикла жизни, который длится 13 или 17 лет, сообщает glas. ru.
Уникальность этих насекомых в том, что взрослые особи появляются одновременно с молодняком, поэтому каждые 13 и 17 лет в Соединённых Штатах наблюдается нашествие цикад.
В настоящее время их численность может достичь миллиарда.
В течение месяца в лесах США жители будут слышать брачные крики цикад.
После спаривания самка откладывает яйца, из которых появляются нимфы, которые затем падают на землю и зарываются в неё. После этого цикл снова повторяется.
Энтомологи пока не могут объяснить, чем цикады занимаются под землёй в течение 13 и 17 лет, что они едят и почему у них такие продолжительные жизненные циклы.
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