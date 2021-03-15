В Германии обнаружили муху возрастом 47 млн лет

Палеонтологи обнаружили в озёрных отложениях Мессельской ямы, расположенной в Германии, муху возрастом 47 млн лет, сообщает EVO-RUS. COM.

Любопытно, что в брюшке насекомого учёные нашли огромное количество пыльцы разных растений. Специалисты решили выяснить, чем питались древние мухи.

В процессе исследования состава пыльцы учёным удалось реконструировать среду обитания насекомого.

Эти мухи считались одними из главных опылителей в древних субтропических экосистемах. Учёные предполагают, что они опыляли даже больше растений, чем пчёлы.

По данным специалистов, в брюшке насекомого были обнаружены сорта растений, которые произрастают на водно-болотных угодьях и мелководьях озёр. Это говорит о том, что древняя муха питалась там, где жила.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии обнаружили мух, застывших в янтаре 40 млн лет назад.