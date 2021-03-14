Надо ли бояться глобального потепления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал перестать бояться глобального потепления. Об этом пишет "Российская газета".

Авторитетный эксперт считает, что изменение климата, в сторону потепления, неизбежно, но ждать, что зима в Северном полушарии сократиться до двух месяцев к концу тысячелетия, не приходится.

"Если предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть, потепление неизбежно", — отметил Вильфанд.

Ученый заключил, что природные факторы оказывают меньшее влияние на изменение климата, чем деятельность людей.