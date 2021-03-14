Астронавты закончили технические работы и вернулись на МКС

Американские космонавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС), их возращение транслировалось на сайте НАСА.

"В 15.01 по времени ET (23.01 мск) началась повторная герметизация, официально ознаменовавшая завершение сегодняшнего выхода в открытый космос", — написали НАСА в Twitter.

Путешествие в открытом космосе продолжалось 6 часов 47 минут.