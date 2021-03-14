Американские космонавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС), их возращение транслировалось на сайте НАСА.
"В 15.01 по времени ET (23.01 мск) началась повторная герметизация, официально ознаменовавшая завершение сегодняшнего выхода в открытый космос", — написали НАСА в Twitter.
Путешествие в открытом космосе продолжалось 6 часов 47 минут.
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