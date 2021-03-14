Ошибки, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона, перечислила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибуллина в интервью "Российской газете".
Она утверждает, что не стоит оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать его перед сном и включать экономный режим.
"Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой", — подчеркнула Насибуллина.
От универсальных зарядок из Китая эксперт советует отказаться. Пользоваться необходимо только оригинальными адаптерами и заряжать смартфоны до полной зарядки.
"Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15 процентов. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов", — подытожила аналитик.
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