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Выявлены опасные ошибки при зарядке смартфона

Наука

Ошибки, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона, перечислила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибуллина в интервью "Российской газете".

Выявлены опасные ошибки при зарядке смартфона

Она утверждает, что не стоит оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать его перед сном и включать экономный режим.

"Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой", — подчеркнула Насибуллина.

От универсальных зарядок из Китая эксперт советует отказаться. Пользоваться необходимо только оригинальными адаптерами и заряжать смартфоны до полной зарядки.

"Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15 процентов. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов", — подытожила аналитик.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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