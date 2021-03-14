Выявлены опасные ошибки при зарядке смартфона

Ошибки, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона, перечислила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибуллина в интервью "Российской газете".

Она утверждает, что не стоит оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать его перед сном и включать экономный режим.

"Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой", — подчеркнула Насибуллина.

От универсальных зарядок из Китая эксперт советует отказаться. Пользоваться необходимо только оригинальными адаптерами и заряжать смартфоны до полной зарядки.

"Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15 процентов. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов", — подытожила аналитик.