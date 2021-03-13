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Астрофизики охладили пыл Илона Маска по освоению Марса

Наука

Британский и американский астрофизики "вылили ушат холодной воды" на Илона Маска, раскритиковав его идею о переселении миллиона человек на Марс.

Астрофизики охладили пыл Илона Маска по освоению Марса

По мнению учёных, идея спасения человечества от возможной катастрофы на Земле переселением на Марс нереалистична. При существующих сегодня технологиях человечеству проще предотвратить катастрофу на Земле, чем сделать Марс пригодным для комфортной жизни.

Об этом заявили британский астрофизик Мартин Рис и его американский коллега Нил Деграсс Тайсон во время своего выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. На Марсе слишком враждебная для человека окружающая среда, уточнили они.

В 2016 году основатель компании SpaceX Илон Маск изложил своё видение человеческой колонии на Марсе. Согласно его идеям, ракета Starship должна доставить первых поселенцев на Красную планету уже к 2025 году, а к 2050 население марсианского города достигнет миллиона человек. Всё это произойдёт "ещё при нашей жизни", утверждает Илон Маск. Однако в 2018 году NASA опубликовало результаты исследования по этому вопросу, в которых колонизаторские планы Маска были отвергнуты как невозможные при сегодняшних технологиях.

"Идея Илона Маска о том, что на Марсе поселится миллион человек, — это опасное заблуждение. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем на Южном полюсе или на вершине Эвереста", — заявил Мартин Рис.

Американский астрофизик поддержал своего коллегу.

"Если вы хотите назвать Марс своим домом, вам нужно превратить его в Землю. Но гораздо легче сохранить Землю, чем терраформировать Марс", — сказал Нил Деграсс Тайсон.

Астрофизики отметили в своём выступлении, что единственная причина, по которой люди отправляются в космос — это жажда приключений. И тема освоения космоса является той мощной движущей силой, которая способна формировать будущее с помощью человеческих мыслей и амбиций, пишет Sky News.

"Космос всегда будет оставаться источником вдохновения для молодых людей, и это та область, которую мы должны поддерживать", — резюмировали учёные.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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