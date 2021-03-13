Американские космонавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс сегодня, 13 марта, вышли в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции, сообщает НАСА.
"Наши астронавты НАСА перевели свои скафандры на автономное питание в 8.14 по времени ET (16.14 мск), что ознаменовало официальное начало сегодняшнего выхода в открытый космос", — говорится в Twitter-аккаунте агентства.
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