Впервые в истории ракеты "Союз" она будет стартовать в бело-синей гамме, а не традиционной бело-серо-оранжевой, Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
"Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", который располагается на ВДНХ. Он окрашен в белый цвет. Белой ракета при запуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода. На ракете-носителе "Восток" 60 лет назад с Байконура отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин", — утверждает источник.
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