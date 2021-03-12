Антропологи обнаружили на территории Хорватии следы убийства 41 человека, которое произошло 6200 лет назад, сообщает Diario Libre.
Исследование опубликовано в Публичной библиотеке наук (PLoS).
Найденные останки людей принадлежат к Лужицкой культуре, относящейся к эпохе среднего неолита.
В результате анализа черепных костей выяснилось, что люди были убиты ударами по затылку неизвестным видом оружия.
Исследование, опубликованное в в Международном журнале остеоархеологии, показало, что убитые страдали от голода в последние годы жизни.
Антропологи указали на вероятность сочетания неблагоприятных погодных условий и роста численности населения как на возможную причину массового убийства.
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