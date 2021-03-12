Эксперт раскрыл способ продлить жизнь ноутбука

Для того чтобы ноутбук прослужил как можно дольше, раз в месяц и хотя бы в два месяца нужно прогонять полный цикл работы ноутбука. То есть его нужно отключить от питания, разрядить батарею, а потом заново её зарядить, сообщил в эфире "Радио 1" эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод.

Также полезно переводить компьютер в режим сна на ночь и периодически его перезагружать, так как система может накапливать ошибки. Это замедляет работу программ и приложений.

"Любой компьютер рассчитан на постоянную работу. Она не должна ему вредить. По дизайну и по конструкции стационарные модели и ноутбуки в нормальном режиме должны выдерживать работу в течение любого срока. Выключать их, чтобы сберечь определённый ресурс, не нужно", — пояснил специалист.

Современные ноутбуки обычно изготовлены из энергоэффективных компонентов. Ноутбуки очень компактны и в основном большую часть времени работают от батареи и потребляют мало электроэнергии, поэтому не оказывают значительного влияния на общий объём энергопотребления в доме или квартире.

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