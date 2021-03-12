Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
AstraZeneca о случаях тромбоэмболии после вакцинации: "А вы докажите!"
В Европе обнаружили следы массового убийства в эпоху неолита
Свой день рождения Ирина Алферова проведет на родной сцене
В Москве стартовал проект "Литературная карта России в комиксах"
NFT-токен продали на аукционе за рекордные $69 млн
Эндокринолог рассказала, как избавиться от "пивного" живота
В центре Петербурга могут законсервировать аварийные дома
Делегация сухопутных сил НАТО с генералом Клотье прибыла на Украину
Знаменитости организовали новый флешмоб на фоне популяризации биткоина

Эксперт раскрыл способ продлить жизнь ноутбука

Наука » Технологии

Для того чтобы ноутбук прослужил как можно дольше, раз в месяц и хотя бы в два месяца нужно прогонять полный цикл работы ноутбука. То есть его нужно отключить от питания, разрядить батарею, а потом заново её зарядить, сообщил в эфире "Радио 1" эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод.

Эксперт раскрыл способ продлить жизнь ноутбука

Также полезно переводить компьютер в режим сна на ночь и периодически его перезагружать, так как система может накапливать ошибки. Это замедляет работу программ и приложений.

"Любой компьютер рассчитан на постоянную работу. Она не должна ему вредить. По дизайну и по конструкции стационарные модели и ноутбуки в нормальном режиме должны выдерживать работу в течение любого срока. Выключать их, чтобы сберечь определённый ресурс, не нужно", — пояснил специалист.

Современные ноутбуки обычно изготовлены из энергоэффективных компонентов. Ноутбуки очень компактны и в основном большую часть времени работают от батареи и потребляют мало электроэнергии, поэтому не оказывают значительного влияния на общий объём энергопотребления в доме или квартире.

﻿

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Свой день рождения Ирина Алферова проведет на родной сцене
Эксперт раскрыл способ продлить жизнь ноутбука
В Москве стартовал проект "Литературная карта России в комиксах"
NFT-токен продали на аукционе за рекордные $69 млн
Эндокринолог рассказала, как избавиться от "пивного" живота
В центре Петербурга могут законсервировать аварийные дома
Делегация сухопутных сил НАТО с генералом Клотье прибыла на Украину
Знаменитости организовали новый флешмоб на фоне популяризации биткоина
Офицера запаса не выпускают после отбывания срока в литовской тюрьме
Алексей Воронцов: нормальные дети учатся одновременно в нескольких вузах
Популярное
Связь
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"

Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.

Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Новости Белоруссии
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Евросоюз
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Азия
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Любовь Степушова НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос Любовь Степушова Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Мир. Новости мира
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Российский шоу-бизнес
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников