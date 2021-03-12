Геологи уже более ста лет спорят о том, когда появилась одона из самых могучих рек Азии — Янцзы.
Янцзы берёт начало на Гималайско-Тибетском плато, реки на котором появились в период формирования современного ландшафта Юго-Восточной Азии.
Но учёные хотят выяснить, связано ли время появления Янцзы с периодом, когда река проложила себя путь через район Трёх ущелий.
Для этого китайские учёные совместно с коллегами из Голландии взяли пробы грунта в нижнем течении реки близ Нанкина. Это образцы отложений мусковита и полевого шпата периода раннего и среднего миоцена. Аналогичные образцы специалисты взяли из верховий реки.
Анализ образцов показал, что грунты с верховий и низовий отличаются по составу, что говорит том, что раньше верхняя часть реки не впадала в нижнюю.
Учёные выяснили, что Янцзы, скорее всего, образовалась в период между 10 и 3 миллионами лет назад.
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