Геологи определили вероятный возраст реки Янцзы

Геологи уже более ста лет спорят о том, когда появилась одона из самых могучих рек Азии — Янцзы.

Янцзы берёт начало на Гималайско-Тибетском плато, реки на котором появились в период формирования современного ландшафта Юго-Восточной Азии.

Но учёные хотят выяснить, связано ли время появления Янцзы с периодом, когда река проложила себя путь через район Трёх ущелий.

Для этого китайские учёные совместно с коллегами из Голландии взяли пробы грунта в нижнем течении реки близ Нанкина. Это образцы отложений мусковита и полевого шпата периода раннего и среднего миоцена. Аналогичные образцы специалисты взяли из верховий реки.

Анализ образцов показал, что грунты с верховий и низовий отличаются по составу, что говорит том, что раньше верхняя часть реки не впадала в нижнюю.

Учёные выяснили, что Янцзы, скорее всего, образовалась в период между 10 и 3 миллионами лет назад.