Семь лет назад под Стокгольмом раскопали огромный пиршественный зал викингов. Судя по богатому убранству, он принадлежал местному правителю. Все найденные артефакты относятся к периоду с 790 по 1070 гг. нашей эры.
В зале обнаружили около двадцати фигурок, изготовленных из тонкого золота, точнее, золотой фольги. На них изображены мужчины и женщины, обнимающие и целующие друг друга. Пока специалистам не удалось определить, чьи это фигурки — членов семьи правителя или божества.
Возраст фигурок составляет 1300 лет. На данный момент всего найдено 22 целых фигурки и множество фрагментов.
Такими фигурками в форме накладок богато украшали столбы, которые поддерживали крышу дома, а также обозначали место, где стоял трон правителя.
Так как мужчины и женщины на накладках обнимают друг друга, возможно, это изображение свадебных церемоний правителей. Не исключено, что это лики божеств, коими любили провозглашать себя правители того времени.
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