Древние свинцовые книги об Иисусе оказались подлинными

Учёные из британского университета Суррея подвергли исследованию свинцовые книги с записями об Иисусе Христе, которые были обнаружены в Иордании в 2008 году.

Специалисты провели химический анализ металлических пластин, из которых состоят книги, в результате чего им удалось установить идентичность сплава артефакта на основе свинца со сплавом найденной в Англии древнеримской пластины возрастом 2000 лет.

Таким образом, книги оказались подлинными.

В них есть изображение Иисуса Христа. А вот что касается записей, то они довольно провокационны.

В книгах рассказывается о том, что Бог, чьим сыном был Иисус, имел мужское и женское начало. А вот об учении Христа говорится не как о новой, а как о древней иудейской религии, восходящей ко временам царя Давида.