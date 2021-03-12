Учёные из британского университета Суррея подвергли исследованию свинцовые книги с записями об Иисусе Христе, которые были обнаружены в Иордании в 2008 году.
Специалисты провели химический анализ металлических пластин, из которых состоят книги, в результате чего им удалось установить идентичность сплава артефакта на основе свинца со сплавом найденной в Англии древнеримской пластины возрастом 2000 лет.
Таким образом, книги оказались подлинными.
В них есть изображение Иисуса Христа. А вот что касается записей, то они довольно провокационны.
В книгах рассказывается о том, что Бог, чьим сыном был Иисус, имел мужское и женское начало. А вот об учении Христа говорится не как о новой, а как о древней иудейской религии, восходящей ко временам царя Давида.
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