Под Карибским морем обнаружили мощную "каменную реку"

Под Карибским морем обнаружена каменная река. Раньше геологи считали, что деформация тектонических плит была связана с тем, что их затягивает огромная масса уходящих вниз частей, а слои земной коры, имеющие более высокую температуру, выступают в роли смазывающего элемента, сообщает EVO-RUS. COM.

Но недавно учёные из Хьюстонского университета выяснили, что изменения самого пласта проходит намного быстрее, чем считалось ранее, поэтому деформация плит практически невозможна.

С помощью спутников исследователи провели эксперимент, в ходе которого были изучены незначительные движения в гравитационном притяжении Карибского моря.

В результате учёные пришли к выводу, что из Тихого океана вытекает "каменная река". Возраст реки составляет 8 миллионов лет назад.