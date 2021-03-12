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Под Карибским морем обнаружили мощную "каменную реку"

Наука

Под Карибским морем обнаружена каменная река. Раньше геологи считали, что деформация тектонических плит была связана с тем, что их затягивает огромная масса уходящих вниз частей, а слои земной коры, имеющие более высокую температуру, выступают в роли смазывающего элемента, сообщает EVO-RUS. COM.

Но недавно учёные из Хьюстонского университета выяснили, что изменения самого пласта проходит намного быстрее, чем считалось ранее, поэтому деформация плит практически невозможна.

С помощью спутников исследователи провели эксперимент, в ходе которого были изучены незначительные движения в гравитационном притяжении Карибского моря.

В результате учёные пришли к выводу, что из Тихого океана вытекает "каменная река". Возраст реки составляет 8 миллионов лет назад.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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