Раскрыто влияние навоза на состояние почв в засушливых регионах

Принято считать, что здоровая почва содержит большое количество органических веществ. Но если земля находится в засушливом климате, как быстро подействует навозное удобрение и будет ли оно полезно? На этот вопрос решили найти ответ специалисты Американского общества почвоведов.

В своём исследовании учёные применили небольшое количество навоза к двум типам участков, расположенных в засушливых районах Техаса, — траву, которую удобряли время от времени, и смесь травы и бобовых без подкормки.

Специалисты пришли к выводу, что навоз помогает повысить концентрацию органического углерода и количество микробов в почве.

Изменения стали заметны через полтора года. Это говорит о том, что даже небольшое количество добавленного компоста может занять много времени, чтобы включиться в органическое вещество почвы полузасушливых лугов, но это может быть эффективно.

"Микробы помогают напрямую высвобождать питательные вещества из органического материала в форме, которую растения могут использовать, а также разлагают эти остатки для создания органического вещества почвы. И это способ улучшить земледельческие системы", — поясняет Линдси Слотер.

Учёные планируют провести дополнительные исследования для стратегии быстрого улучшения здоровья почвы.