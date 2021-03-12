Принято считать, что здоровая почва содержит большое количество органических веществ. Но если земля находится в засушливом климате, как быстро подействует навозное удобрение и будет ли оно полезно? На этот вопрос решили найти ответ специалисты Американского общества почвоведов.
В своём исследовании учёные применили небольшое количество навоза к двум типам участков, расположенных в засушливых районах Техаса, — траву, которую удобряли время от времени, и смесь травы и бобовых без подкормки.
Специалисты пришли к выводу, что навоз помогает повысить концентрацию органического углерода и количество микробов в почве.
Изменения стали заметны через полтора года. Это говорит о том, что даже небольшое количество добавленного компоста может занять много времени, чтобы включиться в органическое вещество почвы полузасушливых лугов, но это может быть эффективно.
"Микробы помогают напрямую высвобождать питательные вещества из органического материала в форме, которую растения могут использовать, а также разлагают эти остатки для создания органического вещества почвы. И это способ улучшить земледельческие системы", — поясняет Линдси Слотер.
Учёные планируют провести дополнительные исследования для стратегии быстрого улучшения здоровья почвы.
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