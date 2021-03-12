Инженеры из Шанхая создали дисплей в виде шарфа, который можно носить как обычный аксессуар. Более того, устройство даже можно складывать и стирать. Шарф может принимать сообщения и "присоединяться" к клавиатуре.
Данная разработка будет полезна для людей с нарушениями речи.
В повседневный обиход уже давно вошла одежда с электронными дисплеями и другими функциями. Но это довольно хрупкие материалы, которые легко повредить в процессе носки. Более того, они не дают коже дышать.
В новом материале есть крошечные точки света на стыке волокон ткани.
У изделия очень ограниченная мощность, благодаря чему ткань защищена от перегрева.
Изобретение уже было протестировано, скоро его запустят в производство.
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