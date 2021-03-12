В Шанхае создали шарф-дисплей, который можно носить и стирать

Инженеры из Шанхая создали дисплей в виде шарфа, который можно носить как обычный аксессуар. Более того, устройство даже можно складывать и стирать. Шарф может принимать сообщения и "присоединяться" к клавиатуре.

Данная разработка будет полезна для людей с нарушениями речи.

В повседневный обиход уже давно вошла одежда с электронными дисплеями и другими функциями. Но это довольно хрупкие материалы, которые легко повредить в процессе носки. Более того, они не дают коже дышать.

В новом материале есть крошечные точки света на стыке волокон ткани.

У изделия очень ограниченная мощность, благодаря чему ткань защищена от перегрева.

Изобретение уже было протестировано, скоро его запустят в производство.