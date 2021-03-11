Астрофизики начнут поиски гигантских сооружений инопланетян

Учёные снова решили заняться поиском внеземных цивилизаций. Для этого они намерены использовать новый подход, основанный на выявлении техносигнатур — признаков использования технологий или промышленной деятельности.

Научная статья специалистов из Института астрофизики Канарских островов опубликована в издании Acta Astronautica.

Некоторые методы могут быть использованы и в отношении Солнечной системы. По словам учёных, её можно будет просканировать на предмет существования внеземных зондов, которые отправлены в далёком прошлом.

В зависимости от расстояния размер потенциально заметных сигнатур увеличивается, но некоторые разновидности могут быть заметны даже за пределами Млечного Пути.

Однако пока астрофизики не могут точно сказать, насколько эти поиски окажутся успешными.

В ближайшей перспективе внеземная жизнь вполне может быть обнаружена, но она, скорее всего, будет представлена простыми формами, считает эксперты.