Специалисты NASA выбросили с Международной космической станции (МКС) самый крупный за всю её историю кусок космического мусора — платформу со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны.
Платформа с новыми аккумуляторами была доставлена на МКС японским грузовым кораблём HTV-9 в мае 2020 года.
После замены старые аккумуляторы установлены на платформу для последующего удаления.
Выброшенная с МКС платформа со временем сойдёт с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американцы не разрешили российским космонавтам ремонтировать МКС.
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