С МКС выбросили космический мусор массой 2,5 тонны

Специалисты NASA выбросили с Международной космической станции (МКС) самый крупный за всю её историю кусок космического мусора — платформу со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны.

Платформа с новыми аккумуляторами была доставлена на МКС японским грузовым кораблём HTV-9 в мае 2020 года.

После замены старые аккумуляторы установлены на платформу для последующего удаления.

Выброшенная с МКС платформа со временем сойдёт с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американцы не разрешили российским космонавтам ремонтировать МКС.