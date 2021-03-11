По прогнозу китайских учёных к 2100 году продолжительность лета в Северном полушарии увеличится и достигнет шести месяцев.
Если ничего не предпринимать для сдерживания глобального потепления, то катастрофа неизбежна. К такому выводу пришли китайские учёные.
Температурные сдвиги могут негативно отразиться на странах, расположенных в Северном полушарии.
Так, могут пострадать сельское хозяйство, система здравоохранения и окружающая среда.
"Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее", — пояснил один из авторов научной работы Юпинь Гуан.
Учёные проанализировали климатические изменения за период с 1952 по 2011 годы и пришли к выводу, что за это время лето увеличилось до 95 дней, а зима сократилась до 73 дней.
Продолжительность весны сократилась до 115 дней, а осени — до 82.
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