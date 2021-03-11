Полтора миллиарда подарков: как "Одноклассники" отметили 8 марта

"Одноклассники" подвели итоги активности пользователей в период празднования 8 марта.

С 6 по 8 марта пользователи ОК отправили более 1,4 млрд виртуальных подарков.

Также в этом году многие воспользовались новым сервисом "Моменты", который позволяет публиковать фото и видео, доступные 24 часа. По сравнению со средними показателями сервиса в новогодние праздники, число просмотров моментов увеличилось в 1,5 раза.

Многие пользователи выражали свои эмоции с помощью стикеров и открыток. Каждая третья россиянка (в ОК зарегистрировано 33,5 млн пользовательниц) получила подарок в ОК, а с помощью стикеров было отправлено более 12,5 млн поздравлений.

Самыми популярным подарков в ОК стал букет из разноцветных роз "С 8 Марта! Женского счастья!" — его отправили более 15 млн раз. На втором месте — букет с надписью "С 8 Марта! Желаю тебе счастья" — его дарили девушкам 13 миллионов раз. Третье место занял букет из цветов в виде восьмерки (его отправили 11 миллионов раз).

Среди российских городов лидером по количеству отправленных подарков к 8 марта стала Москва. Второе место занял Екатеринбург. Тройку лидеров замыкает Краснодар.