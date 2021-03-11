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Почему у людей вырастает длинный нос?

Наука

Учёные решили выяснить, почему у человека вырастает длинный нос.

Почему у людей вырастает длинный нос?

Они провели эксперимент, в котором приняли участие 309 человек и 72 шимпанзе. У каждой особи измеряли объём жидкости, которая поступает и выделяется из организма. При подсчёте также учитывались такие данные, как физическая активность, влажность окружающей среды и температура.

В результате выяснилось, что человек потребляет в два раза меньше воды, чем обезьяны. После миграции в регион с более засушливым климатом появилась адаптация в виде выделения пота.

Исследование показало, что в процессе эволюции произошёл отбор, который привёл к различным изменениям, в частности, к другой форме носа, которая 1,6 млн лет назад стала более удлинённой, сообщает "Интерфакс".

В таких носовых проходах водяной пар из воздуха остывает и проходит через конденсацию.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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