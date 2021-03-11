Палеонтологи выяснили, когда из Европы исчезли неандертальцы

Неандертальцы уже давно являются объектом исследования учёных. В результате многочисленных исследований было доказано, что они жили на территории Европы около 23 880 лет назад.

Но недавно палеонтологи провели радиоуглеродный анализ, результат которого заставил учёных усомниться в достоверности полученных ранее данных.

Понимание того, когда всё же исчезли неандертальцы, поможет осознать ключевой момент развития природы, а именно то, почему они вымерли, а наши предки продолжили жить.

Для проведения исследования учёные взяли образцы костей неандертальцев, найденных в бельгийской пещере.

В результате с точностью до 95% было доказано, что неандертальцы исчезли с территории Европы в период между 44 200 и 40 600 годами назад.

Ранее учёные раскрыли технологию изготовления клея неандертальцами.