Неандертальцы уже давно являются объектом исследования учёных. В результате многочисленных исследований было доказано, что они жили на территории Европы около 23 880 лет назад.
Но недавно палеонтологи провели радиоуглеродный анализ, результат которого заставил учёных усомниться в достоверности полученных ранее данных.
Понимание того, когда всё же исчезли неандертальцы, поможет осознать ключевой момент развития природы, а именно то, почему они вымерли, а наши предки продолжили жить.
Для проведения исследования учёные взяли образцы костей неандертальцев, найденных в бельгийской пещере.
В результате с точностью до 95% было доказано, что неандертальцы исчезли с территории Европы в период между 44 200 и 40 600 годами назад.
Ранее учёные раскрыли технологию изготовления клея неандертальцами.
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