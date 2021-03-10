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Марсианская почва уничтожает все земные бактерии

Наука

Марс чем-то похож на нашу планету, только вместо голубых океанов и зелёных лесов он покрыт красными пустынями.

Ранее астрономы считали, то на Красной планете есть высохшие озёра, и что когда-нибудь люди смогут там поселиться.

Но в ходе недавнего исследования учёные выяснили, что в марсианской почве содержится перхлорат. При взаимодействии с перекисью водорода и оксидом железа, которые присутствуют на территории Марса, и под воздействием ультрафиолета, перхлораты уничтожают земные бактерии.

Но несмотря на это, некоторые исследователи всё равно утверждают, что на Марсе может быть жизнь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе обнаружили загадочное образование с "дырой".

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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