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На Марсе обнаружили гигантские тоннели

Наука » Экология » Космос

Специалисты NASA обнаружили на Марсе гигантские тоннели. Предполагается, что они были образованы лавами, которые вырвались из жерл вулкана несколько миллионов лет назад.

Учёные считают, что наличие тоннелей позволит упростить освоение Красной планеты, так как их можно будет использовать в качестве убежища для размещения информационных баз.

Кроме того, специалисты сообщили, что если на Марсе когда-то была жизнь, то в тоннелях, возможно, остались следы её присутствия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жизнь на Марсе может скрываться в глубине планеты.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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