Самки лягушек заглушают шум в брачный сезон с помощью лёгких

Самки пастушьей квакши активно используют свои лёгкие в брачный период для подавления шума. Научное исследование опубликовано в издании Current Biology.

Особенность лёгких этих земноводных в том, что они связаны с внутренним ухом.

Биологи просветили барабанные перепонки пастушьей квакши лазером и выяснили, что их лёгкие в момент дыхания снижают восприимчивость к звукам в диапазоне от 1400 до 2200 Гц. Пение самцов пастушьей квакши выходит за пределы этого диапазона, а кваканье лягушек других видов, наоборот, попадает в него.

Однако лягушки не могут с помощью лёгких заглушать все звуки.

Они могут воспринимать очень высокий или очень низкий диапазон. Это помогает им распознать самцов и определить приближение хищника.

Ранее биологи выяснили, почему кости прозрачной лягушки всё равно зелёные.