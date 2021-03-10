Самки пастушьей квакши активно используют свои лёгкие в брачный период для подавления шума. Научное исследование опубликовано в издании Current Biology.
Особенность лёгких этих земноводных в том, что они связаны с внутренним ухом.
Биологи просветили барабанные перепонки пастушьей квакши лазером и выяснили, что их лёгкие в момент дыхания снижают восприимчивость к звукам в диапазоне от 1400 до 2200 Гц. Пение самцов пастушьей квакши выходит за пределы этого диапазона, а кваканье лягушек других видов, наоборот, попадает в него.
Однако лягушки не могут с помощью лёгких заглушать все звуки.
Они могут воспринимать очень высокий или очень низкий диапазон. Это помогает им распознать самцов и определить приближение хищника.
Ранее биологи выяснили, почему кости прозрачной лягушки всё равно зелёные.
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