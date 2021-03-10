Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Колокольников уверен, что в России царствует полная свобода слова
Лавров: Эр-Рияд заинтересован в производстве "Спутника V"
"СЭ" опроверг информацию об огромных премиальных штаба Черчесова
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
"Стоит лишь взглянуть на карту": генсек НАТО оценил роль Турции в блоке
Скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова
МОК не планирует участвовать в рассмотрении дела Большунова
"Полная чушь": Киев ответил на обвинения по "огромным партиям оружия"
Любовница Мамаева показала положительный тест на беременность

Самки лягушек заглушают шум в брачный сезон с помощью лёгких

Наука

Самки пастушьей квакши активно используют свои лёгкие в брачный период для подавления шума. Научное исследование опубликовано в издании Current Biology.

Особенность лёгких этих земноводных в том, что они связаны с внутренним ухом.

Биологи просветили барабанные перепонки пастушьей квакши лазером и выяснили, что их лёгкие в момент дыхания снижают восприимчивость к звукам в диапазоне от 1400 до 2200 Гц. Пение самцов пастушьей квакши выходит за пределы этого диапазона, а кваканье лягушек других видов, наоборот, попадает в него.

Однако лягушки не могут с помощью лёгких заглушать все звуки.

Они могут воспринимать очень высокий или очень низкий диапазон. Это помогает им распознать самцов и определить приближение хищника.

Ранее биологи выяснили, почему кости прозрачной лягушки всё равно зелёные.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Зачем главный парламентарий Европы едет в Москву
С 1 апреля в Петербурге откроется запись детей в первые классы
Назван рост зарплат в IT сфере
У Александра Маршала обнаружили нарушение функций мозга
Диетолог раскрыла секрет приготовления низкокалорийных блинов
О "вечных" чиновниках, гонках на лафетах и шлагбаумах: мнение эксперта
Звезда "Аншлага" рассказала о борьбе с опасным заболеванием
Фристайлист Максим Буров взял золото в акробатике на чемпионате мира
Автовладельцы рискуют остаться без денег и страховки
Почему российские власти отказались от беби-боксов? Мнение эксперта
Популярное
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова

Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.

Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Василий Амирджанов Общественная палата РФ поддержала идею сажать граждан за суждения Василий Амирджанов Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары
Общество
Елизавета II пока не ответила на обвинения Меган Маркл
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Политика. Новости и аналитика
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников