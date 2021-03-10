В пещерах Германии найдены останки первых одомашненных волков

В пещере Гнирсхеле, расположенной на территории Германии, обнаружили останки первых одомашненных волков.

В процессе исследования учёные выяснили, что представители Мадленской культуры, жившие 12-17 тыс. лет назад, приручили диких волков и сделали из них собак.

Специалисты предполагают, что древние люди одомашнили сразу несколько типов волков. Этим и объясняется современное разнообразие пород собак.

В результате исследования также выяснилось, что одни волки ели мясо крупных животных, а другие — мелких млекопитающих.

Это доказывает и то, что эти волки употребляли ту же пищу, что и человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в зоне вечной мерзлоты нашли щенка возрастом 18 тыс. лет.