В пещере Гнирсхеле, расположенной на территории Германии, обнаружили останки первых одомашненных волков.
В процессе исследования учёные выяснили, что представители Мадленской культуры, жившие 12-17 тыс. лет назад, приручили диких волков и сделали из них собак.
Специалисты предполагают, что древние люди одомашнили сразу несколько типов волков. Этим и объясняется современное разнообразие пород собак.
В результате исследования также выяснилось, что одни волки ели мясо крупных животных, а другие — мелких млекопитающих.
Это доказывает и то, что эти волки употребляли ту же пищу, что и человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в зоне вечной мерзлоты нашли щенка возрастом 18 тыс. лет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.