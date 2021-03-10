В России придумали ракету-ловушку для беспилотников

Устройство для борьбы с беспилотниками в случае их воздушной атаки было запатентовано в России. Соответствующий документ появился на сайте Роспатента.

Создателями выступили сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики, который расположен в городе Снежинске под Челябинском. В район нахождения беспилотников запускается специальная ракета, из которой исходит сеть-ловушка, захватывающая летательные аппараты. Еще устройство способно пеленговать объекты.

Как уверяют создатели, введенные сейчас в дело модели неэффективны для захвата скоростных БПЛА, способных совершать сложные маневры.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, как военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина готовит в Донбассе операцию с применением беспилотников-камикадзе.