Осьминоги, вероятно, чувствуют боль и способны реагировать на неё так же, как и млекопитающие, утверждает американский нейробиолог Робин Крук.
У осьминогов самая сложная нервная система из всех представителей беспозвоночных.
Крук уже давно занимается исследованием осьминогов в течение многих лет.
Ему удалось выделить три линии доказательств, которые указывают на то, что испытывающие боль осьминоги могут пребывать в негативном эмоциональном состоянии.
Учёным сложно интерпретировать субъективное чувство или эмоциональное состояние животного. Крук считает, что осьминоги испытывают физические и эмоциональные компоненты боли, которое не так уж сильно отличается от грызунов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самый глубоководный осьминог живет под толщей воды в семь километров.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ливанка Нахиде Абден в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой.