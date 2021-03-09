Осьминоги способны чувствовать эмоциональную боль

Осьминоги, вероятно, чувствуют боль и способны реагировать на неё так же, как и млекопитающие, утверждает американский нейробиолог Робин Крук.

У осьминогов самая сложная нервная система из всех представителей беспозвоночных.

Крук уже давно занимается исследованием осьминогов в течение многих лет.

Ему удалось выделить три линии доказательств, которые указывают на то, что испытывающие боль осьминоги могут пребывать в негативном эмоциональном состоянии.

Учёным сложно интерпретировать субъективное чувство или эмоциональное состояние животного. Крук считает, что осьминоги испытывают физические и эмоциональные компоненты боли, которое не так уж сильно отличается от грызунов.﻿﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самый глубоководный осьминог живет под толщей воды в семь километров.