В Apple рассказали о выпуске срочного обновления iOS 14.4.1, которое немедленно должны установить пользователи iPhone, сообщает Forbes.
Компания предупреждает, что обновление необходимо для исправления серьезных проблем, связанных с безопасностью, а его установка должна быть проведена до того, как злоумышленники узнают подробности обновления.
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