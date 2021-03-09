Владельцев iPhone ждет экстренное обновление гаджетов

В Apple рассказали о выпуске срочного обновления iOS 14.4.1, которое немедленно должны установить пользователи iPhone, сообщает Forbes.

Компания предупреждает, что обновление необходимо для исправления серьезных проблем, связанных с безопасностью, а его установка должна быть проведена до того, как злоумышленники узнают подробности обновления.